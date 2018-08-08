Hakan Çalhanoğlu, “Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum nedeniyle boşanacağım” demişti. Hamile olan eşinden boşanacağını açıklayan futbolcu Hakan Çalhanoğlu,'nun İbıza’da bir kulüpte sarışın bir kadınla samimi şekilde eğlendiği anın görüntüleri ortaya çıktı
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Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu geçen yıl evlendiği Sinem Gündoğdu ile boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.
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Çalhanoğlu, 'Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarımı yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım' demişti.
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İBİZA'DA SARMAŞ DOLAŞ!
Hamile olan eşinden boşanma kararını açıklamasının üzerinden henüz bir hafta geçmesine rağmen Hakan Çalhanoğlu, çapkınlıklarına bir yenisini daha ekledi. Hakan Çalhanoğlu'nun İbiza'da bir gece kulübünde sarışın bir güzelle sarmaş dolaş eğlenirken çekilen görüntüleri 2. Sayfa Instagram hesabında yayınlandı.
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BREZİLYALI GÜZELLE EĞLENMİŞTİ
Geçtiğimiz 10 Temmuz'da Hakan Çalhanoğlu'nun, İtalya Milano'daki bir mekanda çalışan Brezilyalı Jaqueline Pinheiro ile eğlenirken çekilen fotoğrafları olay yaratmıştı. Çalhanoğlu, bu fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından 'Gördüğünüz her şeye inanmayın' demişti.
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"10 KEZ BİRLİKTE OLDUK"
Anita Latifi adlı bir şarkıcı, Hakan Çalhanoğlu'na şantaj yapmıştı. "Hamileyim, 250 bin euro istiyorum" demişti. Hakan Çalhanoğlu da Anita Latifi dava etmiş ve mahkemede "10 kez birlikte olduk" demişti.
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EŞİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Sosyal medya hesabından eşinin kendisini aldattığına dair imalı açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu'na eşi Sinem Gündoğdu, şu açıklamayı yaptı:
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"Sevgili Hakan, saldırmak kendini savunmanın en iyi yoludur derler. Ben de senin gibi (Ne kadar susabildiysen?) suskunluğumu korumak istiyordum. Lakin; yaptığın açıklamada insanları yanlış yerlere, kirli düşüncelere yönlendirmiş olmasaydın keşke. Yapmış olduğun açıklamadan sonra insanlar "Sinem, Hakan'ı aldatmış. Hakan babalık testi istiyor" vs. gibi düşündüler.
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Kısa ve net cevaplıyorum. Seni ne birlikteliğimizde ne de evliliğimizde asla aldatmadım. Bunu herkesten önce sen biliyorsun. Bu konu üzerinde daha fazla durup hesap vermeyeceğim. Kaldı ki benim hakkımda bu zamana kadar "10 defa birlikte oldum ama her seferinde korundum" diye haberler çıkmadı. Veya başkaları ile fotoğraflarım medyada mevcut değildir.
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Görünen köy kılavuz istemez diyeceğim ama çevremizde bunları inatla, ısrarla görmezden gelenler var. Neyse, Allaha yakın bana uzak olsunlar.
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Gebelik konusuna gelince; Evet hamileyim.
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Biliyorsun artık ikimiz de ebeveyn olmak istiyorduk. Bunun için çocuk sahibi olmaya karar verdik. Hamile olduğumu ayrılma sürecinde öğrendim. Bebeğim başkalarının işlediği günahların bedelini ödeyemeyecek kadar masumdur.
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Bebek konusunu riskli dönemim geçene kadar açıklamak istemezdim ama mecbur bırakıldım. Bunu sağlayanlara ayrıca teşekkür ederim.
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