İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Roma maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Ligin 22'nci haftasında Roma'ya dün akşam konuk olan kırmızı-siyahlıların oyun kurucusu Hakan Çalhanoğlu, 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sakatlığı nedeniyle Milan karşısında Cengiz Ünder'in forma giyemediği maça rakipleri Roma'nın iyi başladığını dile getiren Çalhanoğlu, "7-1 kaybettiler Fiorentina'ya karşı. Ona rağmen iyi bir maç sergilediler, tebrik ediyorum. İlk 20 dakika onlar bizden daha iyi oynadı. İlk yarı biz golü bulduk ve rahatladık ama onlar son dakikaya kadar pes etmedi, her saniye bizi zorladılar. İkinci yarı iyi başladılar yine, golü buldular, bizim için zor oldu ama biz yine de son dakikaya kadar pes etmedik, 90 dakika mücadele ettik. 1 puan aldığımız için mutluyuz, sonuçta kaybetmedik" diye konuştu.
"HIGUAIN'IN GİTMESİNE ÜZÜLDÜM"
Krzysztof Piatek'in gelmesiyle takımda bir hava değişikliğinin olduğu, Şampiyonlar Ligi'ne daha da yaklaştıkları belirtilen ve Milan'ın bu sezon nereye varacağı sorulan Çalhanoğlu, "(Gonzalo) Higuaín'le iyi anlaşıyordum ve gittiğine üzüldüm, ona başarılar dilerim. Piatek geldi, iyi anlaşıyoruz, hemen adapte oldu bize. Şampiyonlar Ligi'ne çok yakınız, böyle de devam etmek zorundayız çünkü arkamızdaki takımla bize çok yakın. Bırakırsak çok zor olur bizim için" değerlendirmesinde bulundu.
"TOLGAY'A BAŞARILAR DİLERİM"
Kendi hedefinin öncelikle sağlık olduğunun altını çizen Çalhanoğlu, "Bu benim için çok önemli. Hedef her zaman Şampiyonlar Ligi. Milan uzun yıllardır bunu başaramadı. İnşallah bu sene başarırız, en büyük hedefim o" dedi.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan arkadaşı Tolgay Arslan hakkında da konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Ona başarılar dilerim yeni kulübünde. Ne yazık ki daha görüşemedik. Yeni bir kulüp, yeni hedefler kuracak tabii ki. Neler gelişti, neler yaşandı bilmiyorum ama ona başarılar dilerim" diye konuştu.
Öte yandan sakatlığından ötürü oynamayan Cengiz Ünder, karşılaşmayı statta izledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.