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Gizem Hatipoğlu eşi Hakan Hatipoğlu’nun doğum gününden bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşarak şu notu düştü: Canım kocam iyi ki doğdun. Baba olarak kutladığımız ilk doğumgünün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Şükürler olsun bugünlerimize. Lila’mızla mutlu yıllarımız olsun. İyi ki doğdun babacık