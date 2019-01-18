Hakan Muhafız 2. sezon ne zaman başlayacak? Soruları izleyicisi tarafından merak ediliyor. Netflix'in büyük bir ilgi ile takip edilen ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız günümüz İstanbulu'nda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden genç bir adamın hikayesini anlatıyor.

HAKAN MUHAFIZ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hakan Muhafız 2. sezonun ne zaman başlayacağı yönünde henüz Netflix Türkiye'den bir açıklama gelmedi ancak 2019'un yaz aylarında yayınlanacağı ön görülüyor.

HAKAN MUHAFIZ KONUSU NEDİR?

"Sıradan bir hayatı olan genç Hakan'ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrenir ve yaşantısı bir anda altüst olur. Kendisini epik bir maceranın içinde bulan Hakan, ondan beklenen şekilde son muhafız olma yoluna girer. Hakan, doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle bambaşka bir dünyaya adım atar."