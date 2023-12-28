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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı - Galatasaray Haberleri

        Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

        Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcusu Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası için belirlediği aday kadroya çağrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:47 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:47
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        Ziyech'e Afrika Kupası daveti
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        Trendyol Süper Lig'de averajla 2. sırada yer alan Galatasaray’ın 30 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı’nın 2024'te düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası için belirlediği aday kadroya çağrıldı.

        Fas Milli Takımı’nın, Afrika Uluslar Kupası için belirlediği aday kadrosu açıklandı. Kadroda, Galatasaray’ın 30 yaşındaki futbolcusu Hakim Ziyech de yer aldı. Fildişi Sahilleri’nde düzenlenecek olan turnuva, 13 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Fas’ın turnuvadaki ilk rakibi ise 17 Ocak’ta oynanacak müsabakada Tanzanya olacak.

        Aday kadroda, Ziyech'in yanı sıra geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen 33 yaşındaki savunma oyuncusu Roman Saiss de yer buldu.

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