Hakkari'de 5 metreyi aşan karda yol açma çalışması
Hakkari'de ekipler, 5 metreyi aşan karda yolların açılması için zorlu bir çalışma yürütüyor.
Giriş: 11.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:37
Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, üs bölge yollarında çalışma başlattı.
Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.
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