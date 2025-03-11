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        Haberler Gündem Güncel Hakkari'de 5 metreyi aşan karda çalışma | Son dakika haberleri

        Hakkari'de 5 metreyi aşan karda yol açma çalışması

        Hakkari'de ekipler, 5 metreyi aşan karda yolların açılması için zorlu bir çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:37
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        Hakkari'de 5 metrelik karda çalışma
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        Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, üs bölge yollarında çalışma başlattı.

        Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.

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