Hakkari'de şehit Hasan Cevher'in adı kütüphanede yaşatılacak 0:00 / 0:00

AA

İl Emniyet Müdürlüğünce Bağlar Mahallesi'ndeki Hacı Salih Şen İlkokulunun ikinci katında kurulan "Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher Kütüphanesi"nde 100 temel eser, dünya ve Türk klasikleriyle çocuklar için okuma setleri yer alıyor.

Şehit Cevher'in fotoğraf ve öz geçmişinin de bulunduğu kütüphanede 4 bin kitabın yanı sıra bilgisayar, santranç takımları, oyun setleri, çeşitli sözlükler ve ansiklopediler de bulunuyor. AA'nın haberine göre; öğrencilerin nezih ortamda kitap okuyup zaman geçirebileceği kütüphane bugün açılacak.

Öğrencilerden Berfin Şan, kütüphanenin çok güzel olduğunu, buranın şehit Cevher'in adıyla açılmasının gurur verici olduğunu belirtti.