        Hakkari'de tipi! Yolda mahsur kaldılar! | Son dakika haberleri

        Hakkari'de tipi! Yolda mahsur kaldılar!

        Hakkari'de yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Yüksekova-Şemdinli kara yolunda bazı araçlar mahsur kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 10:05 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:09
        Hakkari'de tipi! Yolda mahsur kaldılar!
        Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerini birbirine bağlayan Haruna Geçidi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan çok sayıda araç, kara yolları ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.

        İHA'nın haberine göre Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Yüksekova-Şemdinli kara yolu üzerindeki zorlu Haruna Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve fırtına etkili oldu.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapanması sonucu çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Kış şartlarının en çetin geçtiği bölgelerden biri olan Haruna Geçidi'nde, tipiyle birlikte bastıran kar, kara yolunu ulaşıma kapattı.

        Yüksekova ve Şemdinli istikametine seyir halinde olan araçlar bu noktada ilerleyemeyince, durum hemen ekiplere bildirildi. İhbar üzerine hızla bölgeye intikal eden Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri, yoğun kar kütlelerine anında müdahale etti. Ekipler, kısa sürede yolu açarak mahsur kalan araçları güvenli bölgelere ulaştırdı.

        Öte yandan, bazı sürücülerin de kendi imkânlarıyla araçlarını iterek mahsur kaldıkları yerden çıkardıkları görüldü. Kurtarma çalışmalarının ardından sürücüler ve araçlarında bulunan yolcular, kara yolları ekiplerine teşekkür etti. Bölgede, Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ve belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor.

