Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig KADINLAR Futbol2'nci Lig D Grubu'nda mücadele eden ve oynadığı 3 maçı kazanarak 9 puanla grubunda lider olan Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor Kadınlar Futbol Takımı, deplasmanda karışılacakları Silopi Belediyespor Kadınlar Futbol Takımı maçı için soğuk havada hazırlıklarını sürdürüyor. Takım Kaptanı Kübra Şen, gruplarında lider olduklarını ve 1'inci Lig için çalıştıklarını belirterek, "Takımımız 2017 yılında kuruldu. 3 sezon 3'üncü Lig ve 3 sezondur da 2'nci Lig'de oynuyoruz. Şu an grubumuzun lideriyiz. Bu liderliğimizi Silopi Belediyespor maçında da sürdürmek istiyoruz." dedi.

KADINLAR Futbol2'nci Lig D Grubu'nda mücadele eden ve oynadığı 3 maçı kazanarak 9 puanla grubunda lider olan Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor Kadınlar Futbol Takımı, deplasmanda karışılacakları Silopi Belediyespor Kadınlar Futbol Takımı maçı için soğuk havada hazırlıklarını sürdürüyor. Takım Kaptanı Kübra Şen, gruplarında lider olduklarını ve 1'inci Lig için çalıştıklarını belirterek, "Takımımız 2017 yılında kuruldu. 3 sezon 3'üncü Lig ve 3 sezondur da 2'nci Lig'de oynuyoruz. Şu an grubumuzun lideriyiz. Bu liderliğimizi Silopi Belediyespor maçında da sürdürmek istiyoruz." dedi.

Yüksekova Belediyesi tarafından 2017 yılında kurulan ve 3'üncü Lig'den sonra 2020 yılında 2'nci Lig'e yükselen kadın futbol takımı, 7 takımın yer aldığı 2'nci Lig D Grubu'nda oynuyor. Bu sezon oynadığı 3 maçı kazanarak 9 puanla grup lideri olan kadın futbol takımını hedefi, deplasmanda karşılaşacağı Silopi Belediyespor Kadınlar Takımı'nı da yenip, grubundaki liderliğini sürdürmek istiyor. Takımın yaşları 16 ile 25 arasında değişen 30 futbolcusu, mücadele azimleri ve disiplinleriyle göz dolduruyor. Soğuk havaya rağmen antrenmanlarını hiç aksatmayan Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig'e çıkmak.

Takım kaptanı Kübra Şen, şu ana kadar oynadıkları 3 maçı kazanarak gruplarında lider olduğunu belirtti. Şen," Takımımız 2017 yılında kuruldu. Kuruluşundan sonra 3 sezon 3'üncü Lig'de oynayan kadın futbol tamımız, 3 sezondur da 2'nci Lig'de mücadele ediyor. Şu an grubumuzun en iyisiyiz. Tamımızda çok iyi futbolcularımız var. Uyum içerisinde maçlara hazırlanıyoruz. Bir haftayı bay geçtik. Şu ana kadar oynadığımız 3 maçı da aldık. Bu takım kurulurken, yöredeki birçok kişi 'kadınlar bu işi beceremez' diyorlardı. İnanarak oynadığımız futbolda başarılarımız devam ediyor" dedi.

'FUTBOL DENİNCE HERKESİN AKLINA ERKEKLER GELİYOR'

Takımda top koşturan Nursel Özkan ise, Doğu Anadolu'da futbol denince herkesin aklına erkeklerin geldiğini, ancak kadınların da futbolda çok başarılı olduğunu belirterek, "Takımımız kurulduğu günden beri yöneticilerimizin de destekleriyle çok iyi mücadeleler veriyoruz. Özellikle taraftarlarımızın yüzde 80'i erkeklerden oluşuyor. Bu da bizleri ayrıca sevindiriyor. Cinsiyet ayrımını yapmadan herkesi maçlarımıza davet ediyoruz. Takım olarak bizi destekleyen taraftarlarımızı mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.