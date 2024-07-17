Köyleri gezip çocuklara dondurma dağıtıyorlar

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde kuaför salonu işletmecisi Fadime Kıvcı (27) ile beden eğitimi öğretmeni Fahri Geylani (30), dondurma satılmayan köy ve mezraları gezerek çocuklara dondurma dağıtıyor.

Şemdinli ilçesinde yaşayan ve beslediği sokak köpekleriyle adından söz ettiren kuaför Fadime Kıvcı ile beden eğitimi öğretmeni Fahir Geylani, sıcak havalarda bakkalı, marketi olmayan ya da bakkalında dondurma bulundurmayan köy ve mezraları tespit edip buralarda yaşayan çocuklara dondurma dağıtıyor. Gönüllülerin de destekleriyle Irak sınırında bulunan ve hava sıcaklığı 42 dereceye ulaşan Derecik ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ortaklar köyüne bağlı Örencik mezrasına giden Kıvcı ve Geylani, burada yaşayan çocuklara dondurma ikramında bulunarak büyük mutluluk yaşattı.