Köyleri gezip çocuklara dondurma dağıtıyorlar
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde kuaför salonu işletmecisi Fadime Kıvcı (27) ile beden eğitimi öğretmeni Fahri Geylani (30), dondurma satılmayan köy ve mezraları gezerek çocuklara dondurma dağıtıyor.
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde kuaför salonu işletmecisi Fadime Kıvcı (27) ile beden eğitimi öğretmeni Fahri Geylani (30), dondurma satılmayan köy ve mezraları gezerek çocuklara dondurma dağıtıyor.
Şemdinli ilçesinde yaşayan ve beslediği sokak köpekleriyle adından söz ettiren kuaför Fadime Kıvcı ile beden eğitimi öğretmeni Fahir Geylani, sıcak havalarda bakkalı, marketi olmayan ya da bakkalında dondurma bulundurmayan köy ve mezraları tespit edip buralarda yaşayan çocuklara dondurma dağıtıyor. Gönüllülerin de destekleriyle Irak sınırında bulunan ve hava sıcaklığı 42 dereceye ulaşan Derecik ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ortaklar köyüne bağlı Örencik mezrasına giden Kıvcı ve Geylani, burada yaşayan çocuklara dondurma ikramında bulunarak büyük mutluluk yaşattı.
Fadime Kıvcı, "Şu ana kadar 3 köye gittik ve yaklaşık 600 çocuğa dondurma ikramında bulunduk" dedi.
Fahri Geylani ise "Bugün hava sıcaklığının 42 dereceyi gördüğü köyde ve mezrada etkinliğimiz yapmak istedik. Çocuklar çok sevindiler. Gönüllülerimizin sağladığı destekle bugün 300 çocuğa dondurma dağıttık. Köyde market veya bakkal yok. Gittiğimiz bazı köylerde ilk defa dondurma yediğini söyleyen çocuklar bile oluyor" diye konuştu.
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