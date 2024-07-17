Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Köyleri gezip çocuklara dondurma dağıtıyorlar

        HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde kuaför salonu işletmecisi Fadime Kıvcı (27) ile beden eğitimi öğretmeni Fahri Geylani (30), dondurma satılmayan köy ve mezraları gezerek çocuklara dondurma dağıtıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 09:59 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köyleri gezip çocuklara dondurma dağıtıyorlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde kuaför salonu işletmecisi Fadime Kıvcı (27) ile beden eğitimi öğretmeni Fahri Geylani (30), dondurma satılmayan köy ve mezraları gezerek çocuklara dondurma dağıtıyor.

        Şemdinli ilçesinde yaşayan ve beslediği sokak köpekleriyle adından söz ettiren kuaför Fadime Kıvcı ile beden eğitimi öğretmeni Fahir Geylani, sıcak havalarda bakkalı, marketi olmayan ya da bakkalında dondurma bulundurmayan köy ve mezraları tespit edip buralarda yaşayan çocuklara dondurma dağıtıyor. Gönüllülerin de destekleriyle Irak sınırında bulunan ve hava sıcaklığı 42 dereceye ulaşan Derecik ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ortaklar köyüne bağlı Örencik mezrasına giden Kıvcı ve Geylani, burada yaşayan çocuklara dondurma ikramında bulunarak büyük mutluluk yaşattı.

        Fadime Kıvcı, "Şu ana kadar 3 köye gittik ve yaklaşık 600 çocuğa dondurma ikramında bulunduk" dedi.

        Fahri Geylani ise "Bugün hava sıcaklığının 42 dereceyi gördüğü köyde ve mezrada etkinliğimiz yapmak istedik. Çocuklar çok sevindiler. Gönüllülerimizin sağladığı destekle bugün 300 çocuğa dondurma dağıttık. Köyde market veya bakkal yok. Gittiğimiz bazı köylerde ilk defa dondurma yediğini söyleyen çocuklar bile oluyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Tamir için geldi, çekiçle saldırdı: 4 yaralı
        Tamir için geldi, çekiçle saldırdı: 4 yaralı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        TÜRKSAT 6A'da sıcak gelişme
        TÜRKSAT 6A'da sıcak gelişme
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        Korkulan olmadı
        Korkulan olmadı
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!

        Benzer Haberler

        Hakkari'de 464 yıllık tarihi medrese, yeniden ayağa kaldırılıyor
        Hakkari'de 464 yıllık tarihi medrese, yeniden ayağa kaldırılıyor
        25 dağcı, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesine tırmandı
        25 dağcı, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesine tırmandı
        Çukurca'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
        Çukurca'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
        Çukurca'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Çukurca'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Van, Hakkari ve Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Van, Hakkari ve Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Yedi bölgede yemek envanteri çıkarılarak gelecek nesillere aktarılacak
        Yedi bölgede yemek envanteri çıkarılarak gelecek nesillere aktarılacak