Hakkari'de kayak sezonu halaylarla açıldı

HAKKARİ'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde sezon halaylarla açıldı. Vali Ali Çelik, açılışta vatandaşlarla kol kola girerek halay çekti.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, karın yeterli miktarda yağmasıyla birlikte kayak sezonu açıldı. Kar kalınlığının 65 santimetreye ulaştığı merkezde kayakseverler, kayak yapmaya gelen Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile kol kola girip halay çekti. Kayakserler snowboard yaparken, kayak yapmayı bilmeyenler ise kızaklarla kaydı.

Vali Çelik, kayak için yeterli karın yağdığını belirterek, ''Bugün itibarı ile kar kalınlığının 65 santime kadar ulaşması ile sezonu açtık. Çok profesyonel olmayan kayakçılarımız için kar kalınlığımız yeterlidir. Bugün bunun etkisini gördük. Çocuklarımız, gençlerimiz hepsi burada. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlik kampı açıldı. Türkiye’nin her tarafından şimdiye kadar 3 bine yakın gencimizi misafir ettik. Kocaeli’den, Urfa’dan, Şırnak’tan ve Van’dan gelen gençlerimizi misafir ediyoruz. Bunların kayak sporu ile ilgilenmeleri için zemin hazırlıyoruz. Hakkâri’mizin dağlarındaki huzuru, ambiyansı, iyiliği, güzelliği görmeleri açısından bir fırsat oluyor. İnşallah kış turizmimiz mayıs ayına kadar devam edecek. Kayak pistimizde konaklama imkanı arttıkça, merkez gece de hizmette olacak. Türkiye'nin bütün illerindeki kayakseverlerimizi buraya bekliyoruz" dedi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik vatandaşlarla halay çekti.