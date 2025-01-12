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        Yüksekova'da ekipler, yataktan düşüp yaralanan Mir Ali için seferber oldu

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde ulaşıma kapanan mezrada, yataktan düşüp boynunda kırıklar oluşan Mir Ali Şen (3), karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 09:41 Güncelleme: 12.01.2025 - 09:45
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        Yüksekova'da ekipler, yataktan düşüp yaralanan Mir Ali için seferber oldu
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde ulaşıma kapanan mezrada, yataktan düşüp boynunda kırıklar oluşan Mir Ali Şen (3), karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye kaldırıldı.

        Yüksekova ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yolu kar nedeniyle kapanan ilçeye 40 kilometre uzaklıkta Onbaşılar köyü Çobanpınar mezrasında yataktan düşen Mir Ali Şen'in ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Kar kalınlığının yer yer 40 metreyi aştığı yolda ekipler, 3 saat sonra yolu açarak mezraya ulaştı. Boynunda kırıklar oluştuğu belirlenen Mir Ali, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Harbi Şen, evde uyudukları sırada oğlunun yataktan düştüğünü, bağırma sesiyle uyandıklarını belirterek, "Boynunda kırıklar vardı. Yollar kapalı olduğu için Yüksekova Şantiye Şefliği ile 112 Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedim. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardında ekipler köye ulaştı. Çocuğumu hastaneye ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

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