Hakkari'de yolu kapanan mahalledeki hastaya ekiplerin çalışması sonucu ulaşıldı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde sağlık görevlileri, kar nedeniyle yolu kapanan mahalledeki hastaya, belediye ekiplerinin çalışması sonucu ulaştı.
Sağlık ekiplerinin, evde sağlık hizmeti alan hastanın bulunduğu Başaklı Mahallesi'ne kar nedeniyle gidememesi üzerine belediyeden destek istendi.
Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, yolu açarak sağlık görevlilerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.
Sağlık ekipleri, evde hastanın muayenesini yaparak, gerekli tıbbi malzemeyi sağladı.
