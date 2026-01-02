Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de yolu kapanan mahalledeki hastaya ekiplerin çalışması sonucu ulaşıldı

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde sağlık görevlileri, kar nedeniyle yolu kapanan mahalledeki hastaya, belediye ekiplerinin çalışması sonucu ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 21:46 Güncelleme: 02.01.2026 - 21:46
        Hakkari'de yolu kapanan mahalledeki hastaya ekiplerin çalışması sonucu ulaşıldı
        Hakkari'nin Derecik ilçesinde sağlık görevlileri, kar nedeniyle yolu kapanan mahalledeki hastaya, belediye ekiplerinin çalışması sonucu ulaştı.

        Sağlık ekiplerinin, evde sağlık hizmeti alan hastanın bulunduğu Başaklı Mahallesi'ne kar nedeniyle gidememesi üzerine belediyeden destek istendi.

        Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, yolu açarak sağlık görevlilerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

        Sağlık ekipleri, evde hastanın muayenesini yaparak, gerekli tıbbi malzemeyi sağladı.

