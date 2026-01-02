Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de kar nedeniyle bazı halı saha ve binaların çatıları çöktü

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 halı sahanın, Derecik ilçesinde de belediye garajı ile bazı binaların çatılarında çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 14:58 Güncelleme: 02.01.2026 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de kar nedeniyle bazı halı saha ve binaların çatıları çöktü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 halı sahanın, Derecik ilçesinde de belediye garajı ile bazı binaların çatılarında çökme meydana geldi.

        Kent genelinde iki gün aralıksız devam eden kar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar kalınlığının il ve ilçe merkezlerinde 1 metreye ulaştığı kentte, tek katlı ev ve arabalar karla kaplandı.

        Yağışın ardından vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin çatıları ile araçların üzerindeki kar yığınını temizlemeye başladı.

        Belediye ekipleri de il ve ilçe merkezlerinde kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

        Kar temizleme çalışmalarının gece boyunca devam ettiği kentte, çalışmalara güvenlik korucuları da destek verdi.

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yürütülen çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

        Yüksekova ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle farklı noktalardaki 8 halı sahanın çatısı çöktü.

        Ekipler, çatıları çöken halı sahalarda hasar tespit çalışması başlattı.

        Çatısı çöken halı saha işletmecisi İsmail Aykut, çökmenin dün akşam saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Allah'a şükür o saatlerde sahada maç yoktu. Bir can kaybı ya da yaralanma olmadı ancak tesisimizde ciddi maddi zarar oluştu." dedi.

        Derecik ilçesinde ise Üçyan Mahallesi'nde bir tandır evinin çatısı çöktü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çöken çatının altında kalarak yaralanan bir kadın, ekipler ve vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla Derecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İlçe merkezindeki belediyeye ait garaj ile bazı binaların çatılarında da çökme meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı

        Benzer Haberler

        Hakkari'de çığın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
        Hakkari'de çığın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
        Hakkari-Van kara yoluna çığ düştü; o anlar kamerada
        Hakkari-Van kara yoluna çığ düştü; o anlar kamerada
        Çukurca yolunda inen çığ görüntülendi
        Çukurca yolunda inen çığ görüntülendi
        Güvenlik korucularından karla mücadeleye destek
        Güvenlik korucularından karla mücadeleye destek
        Hakkari'de askeri araç yolda kaldı, köylüler yardıma koştu (2)
        Hakkari'de askeri araç yolda kaldı, köylüler yardıma koştu (2)
        Hakkari'de kar esareti: 357 yol ulaşıma kapandı
        Hakkari'de kar esareti: 357 yol ulaşıma kapandı