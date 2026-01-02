Hakkari'de çığın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Yol açma çalışması sırasında bir çığ daha meydana geldi.

Kentte iki gün aralıksız devam eden yoğun kar nedeniyle kara yolundaki Arslankaya Tüneli yakınında farklı noktalara çığ düştü.

