Hakkari'de çığın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Hakkari-Van kara yolunda çığın düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hakkari-Van kara yolunda çığın düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kentte iki gün aralıksız devam eden yoğun kar nedeniyle kara yolundaki Arslankaya Tüneli yakınında farklı noktalara çığ düştü.
Yol açma çalışması sırasında bir çığ daha meydana geldi.
Ekiplerin bulunduğu noktaya yakın düşen çığ, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.