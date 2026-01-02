Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de çığın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Hakkari-Van kara yolunda çığın düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Giriş: 02.01.2026 - 14:24
        Hakkari'de çığın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
        Hakkari-Van kara yolunda çığın düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kentte iki gün aralıksız devam eden yoğun kar nedeniyle kara yolundaki Arslankaya Tüneli yakınında farklı noktalara çığ düştü.

        Yol açma çalışması sırasında bir çığ daha meydana geldi.

        Ekiplerin bulunduğu noktaya yakın düşen çığ, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

