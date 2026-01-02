Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Van kara yolu açıldı
Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Van kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Hakkari-Van kara yolundaki Arslankaya Tüneli yakınında yoğun kar nedeniyle çığ düştü.
Bölgede 2 gündür yolu ulaşıma açık tutmak için yoğun mesai harcayan Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, çığın düştüğü noktaya yönlendirildi.
İl Özel İdaresi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda, yoldaki metrelerce yüksekliğindeki kar kütleleri temizlendi.
Tek taraflı ulaşıma açılan ve genişletme çalışmaları süren yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
