        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de yolu kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan engelli hasta, ailesi ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 23:43 Güncelleme: 02.01.2026 - 23:43
        Hakkari'de yolu kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan engelli hasta, ailesi ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Altınsu köyünde rahatsızlanan 50 yaşındaki bedensel engelli Fikret Gelici'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi İlçe Şefliği ekipleri, yolun önemli bir kısmını açarak ambulansın köyün yakınına kadar ilerlemesini sağladı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle sağlık ekipleri köye ulaşamayınca, yakınları hastayı taşıyarak ambulansın bulunduğu noktaya getirdi.

        İlk müdahalesi ambulansta yapılan hasta, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

