Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        TFF Kadınlar 1. Ligi'nde Yüksekova Spor Kulübü galibiyet serisini sürdürdü

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi B Grubu Yüksekova Spor Kulübü, Kocaeli Bayan Futbol Kulübünü 8-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 16:26 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF Kadınlar 1. Ligi'nde Yüksekova Spor Kulübü galibiyet serisini sürdürdü
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi B Grubu Yüksekova Spor Kulübü, Kocaeli Bayan Futbol Kulübünü 8-0 mağlup etti.

        Ligin 12. haftasında Hakkari ile Kocaeli ekiplerinin karşılaşacağı Hakkari'deki Merzan Şehir Stadı, dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle karla kaplandı.

        Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli de maçın oynanabilmesi için statta kar temizleme çalışması başlattı.

        Yüksekova Spor Kulübü teknik ekibinin de destek verdiği çalışmada, sahadaki kar temizlenerek maça hazır hale getirildi.

        Çalışmaların ardından takımların sahaya çıkmasıyla başlayan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında da 3 gol atan Yüksekova Spor Kulübü, sahadan 8-0 galip ayrıldı.

        Maçı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir ,Yüksekova Spor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım ve taraftarlar izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı

        Benzer Haberler

        Hakkari'de kayakseverler, hafta sonunu kayak merkezinde değerlendirdi
        Hakkari'de kayakseverler, hafta sonunu kayak merkezinde değerlendirdi
        Yüksekova'da ekipler, yataktan düşüp yaralanan Mir Ali için seferber oldu
        Yüksekova'da ekipler, yataktan düşüp yaralanan Mir Ali için seferber oldu
        Hakkari'de yolu kapanan mezrada fenalaşan çocuk, ekiplerce hastaneye ulaştı...
        Hakkari'de yolu kapanan mezrada fenalaşan çocuk, ekiplerce hastaneye ulaştı...
        Hakkari'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
        Hakkari'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
        Yüksekova'da 3 bin 965 metrelik Yeni Köprü Tüneli, araç trafiğine açıldı
        Yüksekova'da 3 bin 965 metrelik Yeni Köprü Tüneli, araç trafiğine açıldı
        Hakkari'de yapımı tamamlanan Yeniköprü Tüneli'nden araç geçişleri başladı
        Hakkari'de yapımı tamamlanan Yeniköprü Tüneli'nden araç geçişleri başladı