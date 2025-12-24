Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Sağlık altyapısı güçlendirilen Hakkari'de anne ve bebek ölüm oranları düştü

        SAYİM HARMANCI - Son yıllarda yapılan yatırımlarla sağlık altyapısı güçlendirilen Hakkari'de, donanımlı yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve sağlık ekiplerinin sahadaki taramalarının da etkisiyle anne ve bebek ölüm oranları azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:41 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:41
        Sağlık altyapısı güçlendirilen Hakkari'de anne ve bebek ölüm oranları düştü
        SAYİM HARMANCI - Son yıllarda yapılan yatırımlarla sağlık altyapısı güçlendirilen Hakkari'de, donanımlı yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve sağlık ekiplerinin sahadaki taramalarının da etkisiyle anne ve bebek ölüm oranları azaldı.

        İnsanların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, daha nitelikli hizmet almaları amacıyla yeni hastaneler, sağlık evleri ve aile sağlığı merkezlerinin inşa edildiği Hakkari, bu alanda önemli gelişmeler kaydetti.

        Yeni teknolojiyle donatılan farklı branşlarda poliklinik ile ünitelerin açıldığı ve nitelikli personel görevlendirildiği kentte, çevre illere sevklerde de büyük düşüş yaşandı.

        Anne ve bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında da Hakkari Devlet Hastanesi bünyesindeki doğumhane ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi daha nitelikli hale getirildi.

        Hastanede sunulan sağlık hizmetleri ile sağlık ekiplerinin sahada yürüttüğü taramalar sayesinde anne ve bebek ölümleri önceki yıllara göre azaldı, son 3 yılda ise anne ölümü yaşanmadı.

        - "Hekim başına düşen nüfus azaldı"

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Burhan Yılmaz, AA muhabirine, kentte son yıllarda yapılan yatırımlarla sağlıkta hizmet kalitesinin arttığını söyledi.

        Hem birinci hem de ikinci basamak sağlık kuruluşlarında önemli ilerlemelerin sağlandığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Yapılan yatırımlarla sağlık altyapısı güçlendirildi. Yeni aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri açıldı. Bu sayede hekim başına düşen nüfus azaldı. Bu çalışmalarla sağlık kuruluşlarımız tarafından verilen hizmetin kalitesi arttı. Böylelikle hasta memnuniyet oranı da yükselmiş oldu. İlimizde aile hekimliği birimlerimizin hemen hemen tamamında aile hekimi bulunmaktadır. Hastanelerimizde de her branşta uzman hekimlerimiz var."

        Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinin donanımlı bir alt yapıya sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Oradaki uzman hekimimiz, deneyimli sağlık personelimizle insanlara en iyi şekilde sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Sağlık ekiplerimiz sahada da önemli çalışmalar yürütüyor. Yapılan bu çalışmalar neticesinde bebek ölüm oranında önemli bir düşüş yaşandı. 2017'den bu yana bebek ölümlerinde yüzde 50 düşüş söz konusu. İlimizde son 3 yıldır anne ölümü yaşanmadı."

        - "Hasta memnuniyet oranımız oldukça artmış durumda"

        Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Gizem Demirbaş da hastanede uzman doktor ve yan dal uzman sayısının arttığını ifade etti.

        Hastanenin 220 yataklı olduğunu, yenidoğan ve erişkin yoğun bakımın üçüncü basamak seviyesinde hizmet verdiğini anlatan Demirbaş, şöyle konuştu:

        "Hastanemiz bünyesinde hizmet veren kalp merkezimiz var. Burada kalp krizi geçirenlere, kalp rahatsızlığı olanlara hizmet vermekteyiz. Ayda yaklaşık 70 hastaya anjiyo yapılıyor. Gastroenteroloji polikliniğimiz, endoskopi, kolonoskopi ünitemiz var. Bu birimler de yine erken tanı ve tedavide bize önemli katkı sağlıyor. Şu an perinatoloji, romatoloji, onkoloji ve endokrinoloji uzmanlarımız ilimizde görev yapıyor. Perinatoloji uzmanımız özellikle riskli gebelerin takibi, tedavisi ve danışmanlık açısından yol gösterici oluyor. Hastanemizde yeni MR cihazımız da kuruldu. Yeni cihazımız son teknolojiyle donatılı yapay zeka desteklidir."

        Demirbaş, anne ve bebek takiplerinin hastanelerde daha sistematik yapılması, kadın ve çocuk hastalıkları uzmanları ve yan dal uzmanlarının sunduğu hizmet ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinin anne ve bebek ölümlerinin azalmasına katkı sağladığını ifade etti.

        Uzman sayısının artması, özellikli birimlerin açılması ve daha nitelikli hizmetle il dışı sevklerin önemli ölçüde azaldığını belirten Demirbaş, üçüncü basamak hastanelerde yapılan ameliyatları kentte gerçekleştirebildiklerini söyledi.

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ayşegül Elmas ise hastanede sağlık hizmetlerinin daha iyi hale geldiğini vurgulayarak, "Daha önce büyük çoğunluğu evlerde olan doğumların artık hastanede gerçekleşmesi hem anne hem de bebek sağlığı açısından çok önemli. Hastanedeki gebe okulu programıyla anne adaylarının gebelik sürecinin başından sonuna kadar kaygılarını azaltıp bu süreci bilinçli şekilde ilerletmesi sağlanıyor. 4 kadın doğum uzmanı olarak çalışıyoruz. Çok yoğun oluyor ama hastalarımız için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Van'a gitmek zorunda kalıyorduk"

        Hastanedeki gebe okuluna gelen Hediye Yakar da kurumdaki hizmetten memnun olduğunu belirterek, "Bu ikinci gebeliğim. Bu gebeliğimde daha bilinçliyim. Ebelerimiz güzel eğitimler veriyor. Doğum ve bebek hakkında bilgiler veriyorlar. Buranın olması bir şans bence. Bu sene perinatoloji uzmanı da geldi. Bundan da çok memnunuz. Gebeler olarak Van'a gitmek zorunda kalıyorduk ama burada bölümün açılmasıyla o yolu çekmek zorunda kalmıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

