Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 23:04 Güncelleme: 23.12.2025 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timince yürütülen çalışma sonucu, "bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A, ilçede yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Dev derbide kazanan Beşiktaş!
        Dev derbide kazanan Beşiktaş!
        Dev derbide penaltı kararı!
        Dev derbide penaltı kararı!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi!
        Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi!
        "H-1B" çalışma vizesinde yeni uygulamaya geçilecek
        "H-1B" çalışma vizesinde yeni uygulamaya geçilecek
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu

        Benzer Haberler

        Hakkari'de 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi
        Hakkari'de 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi
        Hakkari'de 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi
        Hakkari'de 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi
        Yüksekova'da kurumların ve hayırseverlerin desteğiyle köylerdeki öğrenciler...
        Yüksekova'da kurumların ve hayırseverlerin desteğiyle köylerdeki öğrenciler...
        Hakkari'de 215 vatandaş kutsal topraklara uğurlandı
        Hakkari'de 215 vatandaş kutsal topraklara uğurlandı
        Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
        Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
        Şemdinli'deki Nehri Mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor
        Şemdinli'deki Nehri Mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor