        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu ekiplerin çabası sonucu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 12:07 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:07
        Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu ekiplerin çabası sonucu açıldı.

        İlçe Özel İdaresi ekipleri, geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

        Kapanan köy yollarını açan karla mücadele ekipleri, Tekeli köyündeki Dinçer Üs Bölgesi yolunda da çalışma yürüttü.

        Ekipler, kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı yolu açarak üs bölgesine ulaşımı sağladı.

