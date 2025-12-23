Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da kurumların ve hayırseverlerin desteğiyle köylerdeki öğrencilere giyim yardımı yapıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 kurumun ve hayırseverlerin desteğiyle köy okulundaki öğrencilere giyim yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 16:49 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:49
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 kurumun ve hayırseverlerin desteğiyle köy okulundaki öğrencilere giyim yardımı yapıldı.

        Tarım ve Orman Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı, kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Çocuklarımız Üşümesin" sloganıyla kampanya başlattı.

        Bu kapsamda 3 kurum ve hayırseverlerin temin ettiği bot, mont ve eldivenler, Yeşiltaş köyündeki Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlar Cambaz İlkokulu ve Ortaokulu'na götürülerek buradaki 24 öğrenciye teslim edildi.

        Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, çocukların kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için kurumlar arası iş birliğiyle hareket ettiklerini belirtti.

        Soğuk kış koşullarının hakim olduğu ilçede özellikle kırsal bölgelerde eğitim gören çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kampanyayı hayata geçirdiklerini anlatan İnan, "Emniyet ve jandarma teşkilatımızla dayanışma içinde bu çalışmayı yürütüyoruz. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri bizim için çok önemli. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görmek bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. İmkanlar dahilinde benzer çalışmaları sürdürmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu. ​​​​​​​

