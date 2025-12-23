Hakkari'de 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'de bir otomobilde 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığının narkotik suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Geçimli köyünde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında bir otomobil durduruldu.

Otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 15 paket halinde 5 kilo 815 gram eroin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 150 bin lira, 4 cep telefonu ve tablet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.