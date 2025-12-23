Habertürk
        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi

        Hakkari'de bir otomobilde 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 20:42 Güncelleme: 23.12.2025 - 20:42
        Hakkari'de 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi
        Hakkari'de bir otomobilde 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığının narkotik suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Merkeze bağlı Geçimli köyünde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında bir otomobil durduruldu.

        Otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 15 paket halinde 5 kilo 815 gram eroin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 150 bin lira, 4 cep telefonu ve tablet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

