        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:41 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:41
        Hakkari'de hakkında 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timince yürütülen çalışma sonucunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C, kent merkezinde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

