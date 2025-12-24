Habertürk
        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 23 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 10 kilo 150 gram skunk ve 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 22:38 Güncelleme: 24.12.2025 - 22:38
        Hakkari'de 23 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 10 kilo 150 gram skunk ve 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte narkotik suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, alınan bilgi üzerine 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin Kayalar köyü Erikli mezrasında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, iki çuvala gizlenmiş 10 kilo 150 gram skunk ve 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

