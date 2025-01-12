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        Hakkari'de kayakseverler, hafta sonunu kayak merkezinde değerlendirdi

        Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler, kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 14:36 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:36
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        Hakkari'de kayakseverler, hafta sonunu kayak merkezinde değerlendirdi
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        Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler, kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlendi.

        Kente 12 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde gece etkili olan yağışın ardından yürüme bandı ve teleskinin bulunduğu 1. etaptaki tüm pistler, görevlilerce hazırlanarak hizmete sunuldu.

        Kentin yanı sıra çevre il ve ilçelerden merkeze gelen kayakseverler, öğrenciler ve bazı vatandaşlar, karın keyfini çıkardı.

        Bazı ziyaretçiler kayak takımları ve snowboardlarla, çocuklarıyla gelen aileler ve öğrenciler ise kızaklarla kayarak güzel zaman geçirdi.

        Antrenörlerden temel kayak eğitimi alan bazı vatandaşların ilk kez kaymanın heyecanını yaşadığı kayak merkezine gelenler, zaman zaman etkili olan sise rağmen eğlenceli vakit geçirdi.

        Şırnak'tan 16 kişilik ekiple kente gelen Şeyma Balcı, AA muhabirine, kayak yapmaya yeni başladığını söyledi.

        Merkezi çok beğendiklerini anlatan Balcı, "Buraya yeni geliyorum, çok güzel bir yer. Bundan sonra daha sık gelmeyi düşünüyorum. Ziyaretçilere daha fazla kayak takımı ve kızak seçeneği sunulursa daha güzel olur. Çok güzel bir coğrafya. İnsanlar burada keyifli zaman geçiriyor. Herkesi buraya bekleriz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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