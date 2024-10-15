Dini nikahla birlikte yaşadığı kadın ve kızını bıçakla yaralayan İranlı gözaltında

HAKKARİ'de, İran uyruklu Neiman Ahmedi (50), dini nikahla birlikte yaşadığı Fikriye Kenani (44) ve kızı Hande Kenani'yi (19) bıçakla yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde, Yüksekova ilçesi Nedim Kesici Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. İran'da bulunan Neiman Ahmedi, dün akşam, dini nikahla birlikte yaşadığı Fikriye Kenani ve 5 kızının yaşadığı Yüksekova'ya geldi. Sabah saatlerinde Ahmedi ile Fikriye Kenani arasında tartışma çıktı. Ahmedi, mutfaktan aldığı bıçakla önce Fikriye Kenani'yi, daha sonra da araya girmeye çalışan kızı Hande Kenani'yi çeşitli yerlerinden bıçaklayıp yaraladı. Binadakilerin haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fikriye Kenani ile Hande Kenani, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Neiman Ahmedi ise polis tarafından evde gözaltına alındı. Fikriye Kenani ve 5 kızının geçen yıl Yüksekova ilçesine geldikleri ve güzellik salonu işlettikleri belirtildi.