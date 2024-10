Bakan Işıkhan: Teröristlerin bu saldırısı, doğrudan Türkiye'nin bağımsızlığına yapılmış menfur bir saldırıdır

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "TUSAŞ'ta hem istiklalimizin hem de istikbalimizin teminatı olan ve 'Gök Vatan'da bağımsız olmamızı sağlayacak yerli ve milli savunma projelerimiz hayata geçiriliyor. Dolayısıyla, alçak teröristlerin bu saldırısı, doğrudan Türkiye'nin bağımsızlığına yapılmış menfur bir saldırıdır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yüksekova Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Tek adayla gidilen kongrede mevcut başkan Burhan Yaşar yeniden seçildi.

'DAVAMIZ MEMLEKET DAVASIDIR, BİRLİK VE BERABERLİK DAVASIDIR'

"Daha çok çalışmak ve daha çok üretmek amacıyla, sizler teşkilatlarımızda bizler kurumlarımızda görevimizin başındayız" diyen Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"İnanıyorum ki bu yenilenme süreci hem AK Parti'nin hem de Türkiye'nin çeyrek asra yaklaşan büyük yürüyüşünü daha da hızlandıracak, motivasyonunu perçinleyecektir. Hakkari'ye, Yüksekova'ya yeni bir soluk getirecektir. Biliyorsunuz ki kongreler, bizim teşkilatlarımızın şölenidir, bayramıdır. Her ne kadar buruk olsak da şevk ve azimle yürüttüğümüz çalışmalarımızdan bir an bile ödün vermemeliyiz. Biz hiçbir zaman sadece seçimden seçime sahaya çıkan bir parti olmadık. Çünkü AK Parti, vatan evlatlarından oluşan bir millet hareketidir. Çünkü AK Parti, bu ülkeye ve bu ülkenin değerlerine, husumeti kendine vazife edinmiş, dışarıdan kurmalı ideoloji aparatlarının aksine, davamızın lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi bir 'Anadolu İhtilali'dir. AK Parti'yi diğer siyasi partilerden ayıran da işte bu hasbi ve hakiki yaklaşımdır. Davamız memleket davasıdır, birlik ve beraberlik davasıdır. Bu motivasyonla, alın teri ve emekle hep 'daha ileri' diyerek, ülkemizi son 22 yılda bugünlere hep birlikte taşıdık. Türkiye, hükümetlerimizin vizyoner bakış açısıyla her alanda büyük başarılara imza attı. Eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten savunma sanayisine varana dek ülkemizin ve milletimizin geleceğini ilgilendiren her konuda adeta destan yazdık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesinden taviz vermeden, ayrım yapmaksızın, nüfusumuzun tamamını yüksek standartlarda hizmetlerle buluşturduk."