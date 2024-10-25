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        Hakkari Üniversitesi ile yurt dışındaki bazı üniversiteler arasında işbirliği anlaşmaları yapıldı

        Hakkari Üniversitesi ile Hollanda, Belçika ve Fransa'daki üniversiteler arasında işbirliği anlaşmaları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 17:07 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:07
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        Hakkari Üniversitesi ile yurt dışındaki bazı üniversiteler arasında işbirliği anlaşmaları yapıldı
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        Hakkari Üniversitesi ile Hollanda, Belçika ve Fransa'daki üniversiteler arasında işbirliği anlaşmaları yapıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş ve Hakkari Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Ali Rıza Deniz, Erasmus+KA131 Öğrenci ve Personel Hareketliliği Programı kapsamında Hollanda, Belçika ve Fransa'daki üniversiteleri ziyaret etti.

        Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yer alan İslam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Belçika'daki Gent Üniversitesi ve Fransa'daki Lille Üniversitesi'nde görüşmeler yapan Pakiş, üniversitelerle iş birliğinin güçlendirilmesi ve Erasmus programı kapsamında öğrenci ve personel değişim imkanlarının artırılması konularında bir dizi sözleşme imzaladı.

        Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Pakiş, iş birliklerinin hem akademik hem de kültürel anlamda üniversitenin küresel düzeydeki tanınırlığını artıracağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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