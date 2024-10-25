Hakkari Üniversitesi ile yurt dışındaki bazı üniversiteler arasında işbirliği anlaşmaları yapıldı

Hakkari Üniversitesi ile Hollanda, Belçika ve Fransa'daki üniversiteler arasında işbirliği anlaşmaları yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş ve Hakkari Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Ali Rıza Deniz, Erasmus+KA131 Öğrenci ve Personel Hareketliliği Programı kapsamında Hollanda, Belçika ve Fransa'daki üniversiteleri ziyaret etti.

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yer alan İslam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Belçika'daki Gent Üniversitesi ve Fransa'daki Lille Üniversitesi'nde görüşmeler yapan Pakiş, üniversitelerle iş birliğinin güçlendirilmesi ve Erasmus programı kapsamında öğrenci ve personel değişim imkanlarının artırılması konularında bir dizi sözleşme imzaladı.