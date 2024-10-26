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        Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama

        Hakkari'nin Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden, "ilçedeki bir okulda uygunsuz içeriklerin izlettirildiği" iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:43 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:43
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        Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama
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        Hakkari'nin Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden, "ilçedeki bir okulda uygunsuz içeriklerin izlettirildiği" iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında, "ilçedeki bir okulda uygunsuz içeriklerin izlettirildiği"ne yönelik iddiaların yer aldığı belirtildi.

        Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması ihtiyacının duyulduğuna yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İddiaların asılsız olduğu ve etkinliğin içeriğinde herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu etkinlik 'Şirinler Kayıp Köy Animasyon 3D Sinema Filmi' olup İl Müdürlüğümüz Eser İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş ve olumsuz herhangi bir içerik barındırmaması üzerine okullarımızda etkinliğin yapılması uygun görülmüştür. Etkinliğe katılım tamamen gönüllülük esaslı gerçekleştirilmiştir."

        Kentte öğrencilerin yararlanabileceği sinema, tiyatro gibi imkanlar olmadığından, öğrencilerin faydasına olabilecek bu tür etkinliklerin, eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde uygulanmasının uygun görüldüğü ifade edilen açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve müdürlüğümüze bağlı tüm kurumlarımız, sevgili çocuklarımızın güvenli bir ortamda, her türlü terör, ihmal, istismar ve şiddetten uzak bir şekilde eğitim öğretim görmelerini sağlamayı en önemli önceliğimiz olarak görmektedir. Okulumuzda yaşanan sorun, etkinliği gerçekleştiren kişilerle bazı öğretmenlerimiz arasında yaşanan tartışmadan ibarettir. Söz konusu tartışma ve basına yansıyan bu iddialarla ilgili müdürlüğümüz tarafından müfettişler görevlendirilmiş olup gerekli inceleme başlatılmıştır. Soruşturma ve tahkikat devam etmekdedir." denildi.

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