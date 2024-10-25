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        Hakkari'de tarım öğrencileri elma hasadı yaptı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tarım sınıfı öğrencileri elma hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 17:51 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:51
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        Hakkari'de tarım öğrencileri elma hasadı yaptı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tarım sınıfı öğrencileri elma hasadına katıldı.

        Muharrem Malazgirt Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde tarım sınıfı öğrencilerinin tarımla ilgili uygulamaları yerinde görmeleri için yürütülen faaliyetler sürüyor.

        Öğrenciler, Okul Müdürü Enver Yaşar ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Emin Yiğit ile Bulgurlu köyünde elma hasadına katıldı.

        Öğretmen ve çiftçilerden elma üreticiliği ve hasadıyla ilgili bilgi alan öğrenciler, topladıkları elmaları kasalara yerleştirdi.

        Öğrencilere eşlik eden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli Fatih Azizoğlu, pratik bilgilerin öğrencilerde daha kalıcı olduğunu söyledi.

        Azizoğlu, "Öğrencilere okulda gördükleri eğitimlerin yanında uygulamalı eğitimler de veriliyor. Bugün bahçe ve bitki zararlılarıyla ilgili kısa bir eğitim verdik. Ardından öğrencilerimizle elma hasadını gerçekleştirdik." dedi.

        Öğrencilerden Yücel Görez de "Bugün tarımla ilgili yeni bilgiler öğrendik. Elma bahçesi ve hasadıyla ilgili bilgiler aldık. Çok bilgilendirici oldu." diye konuştu.

        Hasat için öğrencilere teşekkür eden çiftçi Nahit Şener de "Yaklaşık 20 ton elmanın hasadını yaptık. İhtiyacımız kadar elmalarımızı alıyoruz. Geri kalanını satıyoruz. Öğrenciler sayesinde hasadı erken bitirdik. Onlar hem öğrendiler hem de eğlenerek hasat yaptılar." ifadesini kullandı.

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