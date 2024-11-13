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        4 bin 135 rakımlı Cilo- Sat Dağları'nda donan göl ve şelale görüntülendi

        HAKKARİ'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağları'ndaki 20 bin yıllık buzulların bulunduğu buzul gölleri ve şelale, kar yağışı sonrası etkili olan soğuklarla tamamen dondu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 12:54 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:00
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        4 bin 135 rakımlı Cilo- Sat Dağları'nda donan göl ve şelale görüntülendi
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        HAKKARİ'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağları'ndaki 20 bin yıllık buzulların bulunduğu buzul gölleri ve şelale, kar yağışı sonrası etkili olan soğuklarla tamamen dondu. 3 arkadaşıyla bölgeye giden dağcı ve doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, donan buzul gölü ve şelaleyi görüntüledi.

        Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2020 yılında 'Milli Park' ilan edilen Cilo Sat Dağları'ndaki buzul göllerini, her yıl Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen yüzlerce doğasever ve dağcı ziyaret ediyor. Küresel ısınma nedeniyle 20 bin yıllık buzulların her geçen yıl alan kaybettiği bölgedeki buzul gölleri ve şelalesi, geçen hafta yağan kar sonrası dondurucu soğukların etkisiyle tamamen dondu. 3 doğasever arkadaşıyla bölgeyi ziyaret eden dağcı ve doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, buzul gölü ve şelalenin buz tutan halini görüntüledi. İlkbaharda gürül gürül akan, şimdilerde ise 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluşan şelalede güzel görüntüler oluştu. Doğaseverler, buz tutan buzul gölünde yürüyüş yapıp, buzul tabakaları önünde hatıra fotoğraf çekti.

        Doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, Hakkari'nin doğa güzelliklerini gün yüzüne çıkarmaya devam ettiğini söyleyerek, "Geçen hafta yağan son yağışla birlikte soğuklar nedeniyle donan buzul gölleri ve şelalede yaklaşık 5 metreyi bulan sarkıtlar oluştu. Muazzam bir manzarası var. Doğasıyla adeta insanı büyülüyor. Biz de bu güzel görüntüleri kayıt altına aldık. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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