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        Kayıp kadının arama çalışmaları 4'ncü gününde

        HAKKARİ'de kendisinden haber alınamayan Feleknaz Keskin (60) için Katramas Deresi'nde başlatılan arama çalışmaları, 4'ncü gününde devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 14:19 Güncelleme: 13.04.2025 - 14:25
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        Kayıp kadının arama çalışmaları 4'ncü gününde
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        HAKKARİ'de kendisinden haber alınamayan Feleknaz Keskin (60) için Katramas Deresi’nde başlatılan arama çalışmaları, 4'ncü gününde devam etti. 130 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, Keskin'i bulmak için her yeri didik didik arıyor.

        Karşıyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Feleknaz Keskin, 9 Nisan gece saatlerinde kayboldu. Bunun üzerine komşuları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine ekipler, Keskin'in bulunması için Katramas Deresi’nde çalışma başlattı. AFAD koordinesinde başlatılan çalışmalara UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis, itfaiye, Siirt AFAD su üstü arama ekibi ile Van Emniyet Müdürlüğü su altı arama dalgıçları da dahil olmak üzere toplam 130 kişilik ekip katıldı. Arama çalışmaları 4’üncü gününde devam etti. Arama çalışmaları özellikle Feleknaz Keskin'in kaybolduğu Katramas Deresi ile derenin birleştiği Zap Suyu’nda yoğunlaştı. 3 ayrı noktada yapılan arama çalışmalarında jandarmanın iz köpekleri de kullanılıyor.

        Keskin’in yakınlarının endişeli bekleyişi sürerken, 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor. Öte yandan, Kızılay Hakkari Şubesi de arama faaliyetlerine katılan ekiplere sıcak yemek ve içecekler ikram ediyor.

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