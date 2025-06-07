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        Köyde asırlık bayram geleneği; kesilen bütün kurbanlıkların eti eşit dağıtılıyor

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyünde yaşayanlar, bir asırdır devam ettirdikleri geleneklerini bu bayramda da sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 10:20 Güncelleme: 07.06.2025 - 10:20
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        Köyde asırlık bayram geleneği; kesilen bütün kurbanlıkların eti eşit dağıtılıyor
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyünde yaşayanlar, bir asırdır devam ettirdikleri geleneklerini bu bayramda da sürdürdü. Köylüler, köy meydanında kesilen 100 küçükbaşın etlerini ayrıştırdıktan sonra herkese eşit şekilde dağıtımını yaptı. Köylülerden Nedim Özdemir, bu geleneğin bölgedeki bazı köylere de örnek olduğunu söyledi.

        Yüksekova’ya 25 kilometre uzaklıktaki 200 hane ve 1500 nüfuslu Kısıklı köyünde yaşayanlar, bir asırlık kurban kesme ve et dağıtma geleneğini bu bayramda da devam ettirdi. Bayram namazı sonrası, köy meydanına getirilen 100 küçükbaş hayvan kesilip, etleri eşit bir şekilde ayrıştırıldı. Kurbanlık etler, daha sonra köydeki 200 haneye dağıtıldı.

        Köylülerden Nedim Özdemir, bu gelenek sayesinde kurban kesen, kesmeyen herkese eşit şekilde et dağıtıldığını belirterek, "Atalarımızdan gelen bu geleneğimizi günümüzde de sürdürüyoruz. Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da 100 küçükbaş hayvan kesimi yaptık. Kesilen kurbanlıkların etlerini köy meydanında eşit bir şekilde ayrıştırdık ve bu etleri köydeki tüm hanelere dağıttık. Bu geleneğimiz bölgedeki diğer bazı köylere de örnek oldu. Bizi gören bazı köyler de bunu yapmaya başladı. Zengin-fakir demeden herkese eşit et dağıtımı yapıyoruz" dedi.

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