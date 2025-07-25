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        İlçe merkezine inip yiyecek arayan bozayı ile 2 yavrusu kamerada

        HAKKARİ'nin Çukurca ilçe merkezine inen bozayı ile 2 yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 09:07 Güncelleme: 25.07.2025 - 09:10
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        İlçe merkezine inip yiyecek arayan bozayı ile 2 yavrusu kamerada
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        HAKKARİ'nin Çukurca ilçe merkezine inen bozayı ile 2 yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi.

        Çukurca ilçe merkezine gece saatlerinde inen bozayı ile 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Etrafta dolanan ayılar, çöplükte yiyecek aradıktan bir süre sonra gözden kayboldu. Yetkililer, vatandaşların ayılara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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