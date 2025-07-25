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        Hakkari'de mermer blokların arasına gizlenmiş 300 kilogram afyon sakızı ele geçirildi

        Hakkari'de, Esendere Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan tırda mermer blokların arasına gizlenmiş 300 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 00:32 Güncelleme: 25.07.2025 - 00:32
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        Hakkari'de mermer blokların arasına gizlenmiş 300 kilogram afyon sakızı ele geçirildi
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        Hakkari'de, Esendere Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan tırda mermer blokların arasına gizlenmiş 300 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde, Hakkari Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda 23 Temmuz'da İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Esendere Gümrük Kapısı'na gelen Türk plakalı tırda yapılan aramada, ahşap kasalardaki mermer blokların arasına gizlenmiş 300 kilogram afyon sakızı bulundu.

        Uyuşturucunun, mermer görünümlü plastik içine gizlenerek yurda sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

        Afyon sakızı ve tıra el konuldu, olayla ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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