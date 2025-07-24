Hakkari Valisi Çelik ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Gençcelep, Yüksekova'daki eğitim yatırımlarını inceledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, Yüksekova ilçesindeki eğitim yatırımlarını inceledi.

Yüksekova Meslek Yüksekokulu ziyaret eden Çelik ve Gençcelep, okulun geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Çelik, ilçeye yeni bir meslek yüksekokulu kazandırmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Çelik, ilçedeki karma misafirhanenin KYK kız öğrenci yurdu statüsüne dönüştürülerek yaklaşık 120 öğrenciye hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırılması için çalışmaların başlatılacağını belirtti.

İlçedeki çalışmaların ortak fikirle yürütüldüğünü ifade eden Gençcelep ise "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla ortak akıl geliştirerek hareket ediyoruz. Fikir birliği içinde, ilçemizin uzun süredir bekleyen meslek yüksekokulu ihtiyacını hayata geçirmek için Sayın Valimiz ve kurumlarla koordineli şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.