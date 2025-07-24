Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Valisi Çelik ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Gençcelep, Yüksekova'daki eğitim yatırımlarını inceledi

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, Yüksekova ilçesindeki eğitim yatırımlarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:42 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Valisi Çelik ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Gençcelep, Yüksekova'daki eğitim yatırımlarını inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, Yüksekova ilçesindeki eğitim yatırımlarını inceledi.

        Yüksekova Meslek Yüksekokulu ziyaret eden Çelik ve Gençcelep, okulun geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

        Çelik, ilçeye yeni bir meslek yüksekokulu kazandırmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Çelik, ilçedeki karma misafirhanenin KYK kız öğrenci yurdu statüsüne dönüştürülerek yaklaşık 120 öğrenciye hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırılması için çalışmaların başlatılacağını belirtti.

        İlçedeki çalışmaların ortak fikirle yürütüldüğünü ifade eden Gençcelep ise "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla ortak akıl geliştirerek hareket ediyoruz. Fikir birliği içinde, ilçemizin uzun süredir bekleyen meslek yüksekokulu ihtiyacını hayata geçirmek için Sayın Valimiz ve kurumlarla koordineli şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

        Çelik'e, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Adem Özmen ve Yüksekova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Metin Ertaş eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da polis ve zabıta ekipleri trafik denetimi yaptı
        Yüksekova'da polis ve zabıta ekipleri trafik denetimi yaptı
        Çukurca'da hafif ticari araçların çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Çukurca'da hafif ticari araçların çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Hakkari'de hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hakkari'de hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Yüksekovalı şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'yi ziyaret etti
        Yüksekovalı şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'yi ziyaret etti
        Hakkari'de İşgücü Uyum Programı kapsamında çalışacak 254 kişi için kura çek...
        Hakkari'de İşgücü Uyum Programı kapsamında çalışacak 254 kişi için kura çek...
        Hakkari'de 14 kilogram skunk ele geçirildi
        Hakkari'de 14 kilogram skunk ele geçirildi