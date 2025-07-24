Hakkari'de 24 çocuk için sünnet şöleni yapıldı
Hakkari'de, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.
Hakkari'de, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 529 yıllık vakıf geleneğinin devamı olarak Meydan Medresesi'nde etkinlik düzenlendi.
24 çocuğun sünnet edildiği programda konuşan Vali Ali Çelik, çocuklara sevinç, güven ve aidiyet duygusu kazandırdıklarını söyledi.
Anlamlı bir etkinliğe tanık olduklarını belirten Çelik, vakıf kültürünün sadece geçmişin değil bugünün ve geleceğin en güzel taşıyıcısı olduğunu ifade etti.
Çelik, sünnet olan çocuklara hediye verdi, onlarla fotoğraf çektirdi.
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