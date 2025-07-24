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        Hakkari'de 24 çocuk için sünnet şöleni yapıldı

        Hakkari'de, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 21:34 Güncelleme: 24.07.2025 - 21:34
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        Hakkari'de 24 çocuk için sünnet şöleni yapıldı
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        Hakkari'de, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 529 yıllık vakıf geleneğinin devamı olarak Meydan Medresesi'nde etkinlik düzenlendi.

        24 çocuğun sünnet edildiği programda konuşan Vali Ali Çelik, çocuklara sevinç, güven ve aidiyet duygusu kazandırdıklarını söyledi.

        Anlamlı bir etkinliğe tanık olduklarını belirten Çelik, vakıf kültürünün sadece geçmişin değil bugünün ve geleceğin en güzel taşıyıcısı olduğunu ifade etti.

        Çelik, sünnet olan çocuklara hediye verdi, onlarla fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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