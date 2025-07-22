Çukurca'da hafif ticari araçların çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine trafik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki hafif ticari araç, Üzümlü Köyü yolunda çarpıştı.

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