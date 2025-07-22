Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Çukurca'da hafif ticari araçların çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:46 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurca'da hafif ticari araçların çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki hafif ticari araç, Üzümlü Köyü yolunda çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine trafik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu

        Benzer Haberler

        Hakkari'de hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hakkari'de hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Yüksekovalı şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'yi ziyaret etti
        Yüksekovalı şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'yi ziyaret etti
        Hakkari'de İşgücü Uyum Programı kapsamında çalışacak 254 kişi için kura çek...
        Hakkari'de İşgücü Uyum Programı kapsamında çalışacak 254 kişi için kura çek...
        Hakkari'de 14 kilogram skunk ele geçirildi
        Hakkari'de 14 kilogram skunk ele geçirildi
        Yüksekova'da sıcaklardan bunalanlar derede serinliyor
        Yüksekova'da sıcaklardan bunalanlar derede serinliyor
        Dosso Dossi, çektiği kliple Hakkari'nin güzelliklerini tanıtacak
        Dosso Dossi, çektiği kliple Hakkari'nin güzelliklerini tanıtacak