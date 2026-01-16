Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de yapımı tamamlanan etüt merkezi hizmete açıldı

        Hakkari'de yapımı tamamlanan etüt merkezi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 16:53 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de yapımı tamamlanan etüt merkezi hizmete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'de yapımı tamamlanan etüt merkezi hizmete açıldı.


        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hacı Sait Camisi'nin ikinci katında yapılan etüt merkezinin açılışını gerçekleştirdi.


        Ders çalışma ortamıyla ilgili eksikleri gidermeye çalıştıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:


        "Üç ay önce yapımına başladığımız etüt merkezini bugün bitirdik ve sizlerin hizmetinize sunacağız. Burada bilgisayardan tutun, sınavlara hazırlık kitaplarına kadar her şey sizin kullanımınıza hazır olacak. 180 gencimiz bu etüt salonunda çalışmak için müracaatta bulundu. Merkez 24 saat hizmet verebilecek. Etüt merkezinin sizler için sıcak bir ortam olacağını düşünüyorum."

        Konuşmaların ardından etüt merkezi, İl Müftüsü Hüseyin Okuş'un yaptığı duayla hizmete açıldı.


        Programa Vali Yardımcıları Tayyar Emre Mahmutoğlu, Recep Gündüz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürüm Nurettin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Arif Demir ve çok sayıda öğrenci katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Hakkari'de buz tutan Zap Suyu'nda balık avı
        Hakkari'de buz tutan Zap Suyu'nda balık avı
        Şemdinli'de karne töreni düzenlendi
        Şemdinli'de karne töreni düzenlendi
        Hakkari'de 70 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi
        Hakkari'de 70 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi
        Yüksekova'da 30 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi
        Yüksekova'da 30 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi
        Miraç Kandili Hakkari'de idrak edildi
        Miraç Kandili Hakkari'de idrak edildi
        Şemdinli'de kan bağışı kampanyası sürüyor
        Şemdinli'de kan bağışı kampanyası sürüyor