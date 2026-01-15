Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Şemdinli'de kan bağışı kampanyası sürüyor

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kan bağışı kampanyası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 19:39 Güncelleme: 15.01.2026 - 19:39
        Şemdinli'de kan bağışı kampanyası sürüyor
        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kan bağışı kampanyası sürüyor.

        Kaymakam Yunus Emre Akpınar, kan bağışı aracını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Toplumun tüm kesiminin birlik ve beraberlik içerisinde kampanyaya destek vermesini isteyen Akpınar, kan bağışının hayati önem taşıyan güçlü bir dayanışma örneği olduğunu belirtti.

        Akpınar, kampanyaya katkı sunan kurum ve vatandaşlara teşekkür etti.

