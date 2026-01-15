Şemdinli'de kan bağışı kampanyası sürüyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kan bağışı kampanyası sürüyor.



Kaymakam Yunus Emre Akpınar, kan bağışı aracını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Toplumun tüm kesiminin birlik ve beraberlik içerisinde kampanyaya destek vermesini isteyen Akpınar, kan bağışının hayati önem taşıyan güçlü bir dayanışma örneği olduğunu belirtti.



Akpınar, kampanyaya katkı sunan kurum ve vatandaşlara teşekkür etti.

