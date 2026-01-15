Hakkari'de soğuk hava ve sis etkili oldu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oldu.



İlçede kar yağışı yerini sis ve soğuk havaya bıraktı.



Sis nedeniyle görüş mesafesinin iyice düştüğü ilçede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.



Soğuk havanın yaşamı zorlaştırdığı ilçede, su birikintileri buz tuttu, yolların bazı kısımları buzla kaplandı.



Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de ana artellerde ve köy yollarında yol açma ve genişletme çalışmaları yürüttü.







