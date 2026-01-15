Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari Üniversitesi Rektörü Gençcelep, basın mensuplarıyla buluştu

        Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:59 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Üniversitesi Rektörü Gençcelep, basın mensuplarıyla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Üniversitede düzenlenen programda konuşan Gençcelep, gazetecilerin, şehirlerin gelişim sürecinde önemli bir sorumluluk taşıdığını söyledi.

        Doğru, yapıcı ve sorumlu haberciliğin kentin algısını güçlendireceğini belirten Gençcelep, kentin henüz gelişiminin başında olduğuna vurgu yaptı.

        Hakkari'nin uzun yıllar boyunca zorluklar ve sıkıntılarla anıldığını ifade eden Gençcelep, son dönemde ise şehirde huzur ve istikrar ortamının güçlenmeye başladığını kaydetti.

        Programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hayati Çavuş, Prof. Dr. Cemal Ulutaş ve Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Saim Gündoğan katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da kar geçit vermedi, ekipler vazgeçmedi: 2 saatlik kurtarma müca...
        Yüksekova'da kar geçit vermedi, ekipler vazgeçmedi: 2 saatlik kurtarma müca...
        Hakkari'de soğuk hava ve sis etkili oldu
        Hakkari'de soğuk hava ve sis etkili oldu
        Kar kalınlığı 2 metreyi aştı; köylüler, kürekler ile yol açarak evlerine gi...
        Kar kalınlığı 2 metreyi aştı; köylüler, kürekler ile yol açarak evlerine gi...
        Şemdinli Kaymakamı Akpınar, VEDAŞ'ı ziyaret etti
        Şemdinli Kaymakamı Akpınar, VEDAŞ'ı ziyaret etti
        Hakkari'de 36 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Hakkari'de 36 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Yüksekova'da özel gereksinimli bireylere akülü tekerlekli sandalye desteği
        Yüksekova'da özel gereksinimli bireylere akülü tekerlekli sandalye desteği