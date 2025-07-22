Hakkari'de hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timlerince yapılan çalışma sonucu hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Yüksekova'da yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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