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        Hakkari'de hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:46 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:46
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        Hakkari'de hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timlerince yapılan çalışma sonucu hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Yüksekova'da yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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