Dosso Dossi, çektiği kliple Hakkari'nin güzelliklerini tanıtacak

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Hakkari'nin doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çalışma başlattı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in davetiyle kentte gelen Eraslan, 3 bin 320 rakımlı Cennet Cehennem Vadisi ve Cilo Sat Dağları'nın bulunduğu bölgeye çıktı.

Buzullarda, yeşilin tüm tonlarının görülebildiği, çiçeklerin açtığı vadide ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlarda çekimler yapan Eraslan, Hakkari'nin tanıtımını yaparak turizmin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyor.

3 bin 320 rakımlı bölgede yapılan çekimlere katılan Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, bu tür kültürel ve sanatsal çalışmaların Hakkari’nin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirtti.

Mahmutoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje hakkında gazetecilere açıklama yapan Eraslan ise çekilen kliple bölge turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Hakkari ve Yüksekova gibi yerlerdeki eşsiz doğanın hak ettiği değeri sanatla bulması gerektiğini ifade eden Eraslan, "Bugün dünyanın en özel coğrafyalarından birinde çekim yapmaya geldik. Hakkari coğrafyasını dünyaya tanıtmak için buraya geldik. Amacım Türkiye'mizin bu özel noktalarını uluslararası boyuta taşımak. Ben müziği yaparken bir yanda da doğal güzellikleri müzikle harmanlayıp çok daha etkin ve daha uzak diyarlara ulaşmasına vesile olmak istiyorum. Buranın ekonomik anlamda kalkınması ve ülkemizin bu güzel coğrafyalarının bilinmesi için bu faaliyetleri yapıyoruz. Sayın Valimizin daveti üzerine bizler buraya geldik. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatı siz de yaşayın"

Hakkari'nin görülmeye değer bir yer olduğunu belirten Eraslan, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın birçok noktasını gezmiş insanlara buradan seslenmek istiyorum. İsviçre Alplerine gitmeyin gelin Hakkari'deki bu doğal güzellikleri görün. Cilo Dağları'ndaki Cennet Cehennem Vadisi'ni görün. O zaman kıyaslayın hangisi daha çok iyi ve güzelmiş. Bizler gözümüzün önünde olan bazı değerleri göremiyoruz. Ben burada klip çekimini yapıp insanlara, müzikseverlere tanıtımı yapmanın gururunu yaşıyorum. Buradaki dengbejlerden sesleri aldık. Onlarla çok güzel bir müzik derledim. İstiyoruz ki buradaki özel sesler ve buradaki bu özel karakterler dünyanın her tarafından duyulur olsun. Yerli ve yabancı turistler gelip buradaki 20 bin yıllık buzulları mutlaka görmelidir. Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatı siz de yaşayın."