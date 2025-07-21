Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Dosso Dossi, çektiği kliple Hakkari'nin güzelliklerini tanıtacak

        Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Hakkari'nin doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 22:08 Güncelleme: 21.07.2025 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dosso Dossi, çektiği kliple Hakkari'nin güzelliklerini tanıtacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Hakkari'nin doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çalışma başlattı.

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in davetiyle kentte gelen Eraslan, 3 bin 320 rakımlı Cennet Cehennem Vadisi ve Cilo Sat Dağları'nın bulunduğu bölgeye çıktı.

        Buzullarda, yeşilin tüm tonlarının görülebildiği, çiçeklerin açtığı vadide ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlarda çekimler yapan Eraslan, Hakkari'nin tanıtımını yaparak turizmin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyor.

        3 bin 320 rakımlı bölgede yapılan çekimlere katılan Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, bu tür kültürel ve sanatsal çalışmaların Hakkari’nin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirtti.

        Mahmutoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Proje hakkında gazetecilere açıklama yapan Eraslan ise çekilen kliple bölge turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Hakkari ve Yüksekova gibi yerlerdeki eşsiz doğanın hak ettiği değeri sanatla bulması gerektiğini ifade eden Eraslan, "Bugün dünyanın en özel coğrafyalarından birinde çekim yapmaya geldik. Hakkari coğrafyasını dünyaya tanıtmak için buraya geldik. Amacım Türkiye'mizin bu özel noktalarını uluslararası boyuta taşımak. Ben müziği yaparken bir yanda da doğal güzellikleri müzikle harmanlayıp çok daha etkin ve daha uzak diyarlara ulaşmasına vesile olmak istiyorum. Buranın ekonomik anlamda kalkınması ve ülkemizin bu güzel coğrafyalarının bilinmesi için bu faaliyetleri yapıyoruz. Sayın Valimizin daveti üzerine bizler buraya geldik. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        - "Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatı siz de yaşayın"

        Hakkari'nin görülmeye değer bir yer olduğunu belirten Eraslan, şöyle devam etti:

        "Avrupa'nın birçok noktasını gezmiş insanlara buradan seslenmek istiyorum. İsviçre Alplerine gitmeyin gelin Hakkari'deki bu doğal güzellikleri görün. Cilo Dağları'ndaki Cennet Cehennem Vadisi'ni görün. O zaman kıyaslayın hangisi daha çok iyi ve güzelmiş. Bizler gözümüzün önünde olan bazı değerleri göremiyoruz. Ben burada klip çekimini yapıp insanlara, müzikseverlere tanıtımı yapmanın gururunu yaşıyorum. Buradaki dengbejlerden sesleri aldık. Onlarla çok güzel bir müzik derledim. İstiyoruz ki buradaki özel sesler ve buradaki bu özel karakterler dünyanın her tarafından duyulur olsun. Yerli ve yabancı turistler gelip buradaki 20 bin yıllık buzulları mutlaka görmelidir. Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatı siz de yaşayın."

        Hakkarili iş insanı Celal Özel de projeye destek vererek bölgeye çıkan ekibe eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Trump hazırlıksızdı"
        "Trump hazırlıksızdı"
        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
        Ukrayna-Rusya görüşmesi İstanbul'da
        Ukrayna-Rusya görüşmesi İstanbul'da
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        İş hayatında gençlerin yeri
        İş hayatında gençlerin yeri
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde

        Benzer Haberler

        Göçer ailelerin yaylalardaki yükünü çocuklar da omuzluyor
        Göçer ailelerin yaylalardaki yükünü çocuklar da omuzluyor
        Hakkari'de "Bal Hasat Şenliği" düzenlendi
        Hakkari'de "Bal Hasat Şenliği" düzenlendi
        Hakkari'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Hakkari'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Hakkari'de iki gündür aranan 14 yaşındaki kız çocuğu Van'da bulundu
        Hakkari'de iki gündür aranan 14 yaşındaki kız çocuğu Van'da bulundu
        14 yaşındaki Rojda Asmin, Van'da bulundu (2)
        14 yaşındaki Rojda Asmin, Van'da bulundu (2)
        14 yaşındaki Rojda Asmin'den hala iz yok
        14 yaşındaki Rojda Asmin'den hala iz yok