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        Yüksekovalı şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'yi ziyaret etti

        YÜKSEKOVA Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Kahramanların İzinde Yüksekova'dan Çanakkale'ye' adlı proje kapsamında, şehit ailelerin yakınları ve gaziler için Çanakkale gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:44 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:52
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        Yüksekovalı şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'yi ziyaret etti
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        YÜKSEKOVA Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Kahramanların İzinde Yüksekova’dan Çanakkale’ye’ adlı proje kapsamında, şehit ailelerin yakınları ve gaziler için Çanakkale gezisi düzenlendi.

        Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan proje ile 25 kişilik bir ekip, Çanakkale’yi ziyaret etti. 4 gün Çanakkale'de kalan ve burada Şehitlik Anıtını ziyaret ederek ‘Dur Yolcu’ şiirini okuyan ve çeşitli tarihi mekanları ziyaret eden şehit aileleri ve gaziler, 4 gün de Ankara'da İçişleri Bakanlığı tarafından misafir edilecek.

        Yüksekova Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Sami Keskin, kahramanlık destanının yazıldığı topraklarda olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Kadınıyla, erkeğiyle kazandığı bu topraklarda emek ve zafer kokuyor. Bu havayı solusunlar diye şehit ailelerimizi getirdik. Tüm şehitlerimize minnettarız. Çanakkale zaferinin ruhu ve kahraman şehitlerimiz sayesinde bugün terörsüz bir Türkiye’den bahsediyoruz. Rabbim bizleri şehitlerimize mahcup etmesin. Onlar vardı ki bugün biz varız. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne, Hakkari Valisi Ali Çelik, İçişleri Bakanı Bakan Müşaviri Hatice Atan Hanımefendi ve Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü'ne desteklerinden dolayı için teşekkür ederim" dedi.

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