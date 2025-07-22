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        Hakkari'de İşgücü Uyum Programı kapsamında çalışacak 254 kişi için kura çekildi

        Hakkari'de İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında istihdam edilecek 254 kişi kurayla belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:42 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:44
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        Hakkari'de İşgücü Uyum Programı kapsamında çalışacak 254 kişi için kura çekildi
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        Hakkari'de İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında istihdam edilecek 254 kişi kurayla belirlendi.

        Müftülük bünyesinde çalışacak kişiler için spor salonda kura çekimi yapıldı.

        Kurada, 254 asil ve 62 yedek isim belirlendi. Adayların, işlemlerin ardından belirlenecek yerlerde çalışmaya başlayacağı bildirildi.

        Programa, Hakkari Noter Başkatibi Serdar Kundakçı ve kurum yetkilileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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