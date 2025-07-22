Hakkari'de İşgücü Uyum Programı kapsamında çalışacak 254 kişi için kura çekildi
Hakkari'de İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında istihdam edilecek 254 kişi kurayla belirlendi.
Hakkari'de İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında istihdam edilecek 254 kişi kurayla belirlendi.
Müftülük bünyesinde çalışacak kişiler için spor salonda kura çekimi yapıldı.
Kurada, 254 asil ve 62 yedek isim belirlendi. Adayların, işlemlerin ardından belirlenecek yerlerde çalışmaya başlayacağı bildirildi.
Programa, Hakkari Noter Başkatibi Serdar Kundakçı ve kurum yetkilileri katıldı.
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