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        Hakkari'de 14 kilogram skunk ele geçirildi

        Hakkari'degerçekleştirilen operasyonda 14 kilogram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:07
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        Hakkari'de 14 kilogram skunk ele geçirildi
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        Hakkari'degerçekleştirilen operasyonda 14 kilogram skunk ele geçirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, ot yığınının altına gizlenmiş 14 kilogram skunk bulundu.

        Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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