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        Hakkari'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Hakkari'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 18:34 Güncelleme: 19.07.2025 - 18:44
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        Hakkari'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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        Hakkari'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Hakkari-Van kara yolunun Kara Yeniköprü mevkisinde İ.T'nin idaresindeki 35 VR 183 hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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