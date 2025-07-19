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        14 yaşındaki Rojda Asmin, Van'da bulundu (2)

        VAN'DABULUNDUHakkari'nin Çukurca ilçesinin Çığlı köyünde yaşayan ve 16 Temmuz'da evden çıkıp, geri dönmeyen Rojda Asmin Ediş (14), Van'da bir akrabasının evinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:53 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:53
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        14 yaşındaki Rojda Asmin, Van'da bulundu (2)
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        VAN'DABULUNDU

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Çığlı köyünde yaşayan ve 16 Temmuz'da evden çıkıp, geri dönmeyen Rojda Asmin Ediş (14), Van'da bir akrabasının evinde bulundu. Bir ihbar sonucu Rojda Asmin'e ulaşırken, ailesi haberi sevinçle karşıladı. Rojda Asmin Ediş, ekipler tarafından teslim alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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