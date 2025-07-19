14 yaşındaki Rojda Asmin, Van'da bulundu (2)

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Çığlı köyünde yaşayan ve 16 Temmuz'da evden çıkıp, geri dönmeyen Rojda Asmin Ediş (14), Van'da bir akrabasının evinde bulundu. Bir ihbar sonucu Rojda Asmin'e ulaşırken, ailesi haberi sevinçle karşıladı. Rojda Asmin Ediş, ekipler tarafından teslim alındı.

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